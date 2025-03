Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwer verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Ein 36jähriger Mönchengladbacher überquert am 22.03.2025 gegen 20:25 Uhr fußläufig die Hindenburgstraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei eine 22jährige Pkw-Fahrerin, welche die Hindenburgstraße in Richtung der Krefelder Straße auf dem rechten Fahrstreifen befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, in dessen Folge der Fußgänger schwer verletzt worden ist. Er wurde mittels eines Rettungstransportkraftwagens (RTW)einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /PG

