Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raub im Massagesalon

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Raubüberfall in einem Massagesalon in der Bahnhofstraße in Haßloch. Die 56-jährige Inhaberin des Salons wurde von einem ihr unbekannten Mann im Geschäftsraum mit gebrochenem Deutsch angesprochen. Der Mann erpresste dann mithilfe eines Messer Bargeld von der Geschädigten. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Die unverletzte Frau konnte den Mann als etwa 30-jährigen, 170cm großen Mann mit dunklerem Hauttyp beschreiben. Er trug helle Oberbekleidung, eine Wollmütze, Handschuhe und eine auffällige Bauchtasche um die Brust. Am Hosenbund hatte er eine auffällige Gürtelschnalle. Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Kriminalpolizei in Neustadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell