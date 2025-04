Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Industriegebäude- Zeugen gesucht

Dirmstein (ots)

Nach einem Einbruch in ein Industriegebäude in der Gerolsheimer Straße in Dirmstein, sucht die Polizei Grünstadt nun Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 10.04.2025; 17 Uhr bis zum 11.04.2025; 08 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Waren mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Sollte Ihnen im besagten Zeitraum ein verdächtiger PKW oder verdächtige Personen in der Gerolsheimer Straße aufgefallen sein, dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Grünstadt.

