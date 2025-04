POL-PDNW: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen...

Esthal/ Pfalz (ots) - Im Zeitraum vom 05.04.2025, 12:00 Uhr bis 11.04.2025, 14:39 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Talstraße in 67472 Esthal. Diese konnten durch Aufdrücken eines Fensters das Anwesen betraten und entwendeten dort Gegenstände in bislang unbekanntem Wert. Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

