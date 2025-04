Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 11.04.2025 vor der Realschule Plus in Lambrecht eine Geschwindigkeitsmessung durch. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr wurden 3 Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten. Der gemessene Höchstwert lag bei 50 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell