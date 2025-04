Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 09.04.2025 anlässlich des europaweiten "Speedmarathons" Geschwindigkeitsmessungen durch. Von 22:15 Uhr bis 23:00 Uhr wurde hierzu die Geschwindigkeit in der Hauptstraße an der Einmündung zur Beerentalstraße überwacht. Erfreulicherweise hielten sich alle 26 gemessene Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

