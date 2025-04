POL-PDNW: Diebstahl einer Geschirrspülmaschine

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwoch den 09.04.2025 um 18:55 Uhr aus, da unbekannte Person am Bahnhof in 67281 Kirchheim an der Weinstraße (Bahnhofstraße) eine Überdachung eines Fahrradstellplatzes auf bisher unbekannte Weise in Brand setzte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise im eingeleiteten ...

