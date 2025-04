Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein in den Almen geparkter Porsche Macan, welcher zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr an der Zufahrtsstraße zum Campingplatz abgestellt war, durch unbekannte Täter beschädigt. An dem Pkw wurden alle vier Türen im Bereich der Fensterrahmen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und teilweise eingedellt, wodurch ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstand.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

