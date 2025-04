POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Bad Dürkheim (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein in den Almen geparkter Porsche Macan, welcher zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr an der Zufahrtsstraße zum Campingplatz abgestellt war, durch unbekannte Täter beschädigt. An dem Pkw wurden alle vier Türen im Bereich der Fensterrahmen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und teilweise eingedellt, wodurch ein ...

mehr