POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. kontrollierte am 10.04. und am 11.04.2025 die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit auf der L 516 an der Einmündung zur K 21 auf Höhe der Gemarkung Königsbach. Insgesamt wurden 19 Verkehrsteilnehmer von 156 gemessenen Verkehrsteilnehmer beanstandet. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von rund 12 Prozent. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit wurde am 10.04.2025 mit 105 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Auf die 56-jährige Neustadterin wird ein Bußgeld in Höhe von 200,- EUR, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister zukommen.

