Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vermisste 68-jährige Frau aus Kempen

Kempen (ots)

Seit dem 23.01.2025 wird eine 68-jährige Frau aus Kempen, welche sich in den LVR Kliniken Süchteln in Behandlung befand, vermisst. Die vermisste Frau hielt sich bis zur Vermisstenmeldung seit dem 04.12.2024 freiwillig zur Behandlung in der LVR-Klinik in Süchteln auf. Hier bat sie am 23.01.25 um einen Tag Beurlaubung, da sie in ihrer Wohnung in Kempen mit einem Handwerker verabredet war. Diesen Termin sagte sie selbstständig um 14:00 Uhr ab. Mit einem Taxi ließ sie sich um 12:58 Uhr nach Hause fahren, ging auch ins Haus, verließ dieses aber vor dem Abend wieder. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu ihr. Das mitgeführte Handy ist ausgeschaltet. Die Vermisste war bereits einmal aus der LVR Klinik weg, wurde da innerhalb von 24 Stunden in einem verwirrten Zustand auf einem Feldweg im Bereich Kaarst-Meerbusch aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen ? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Viersen unter 02162/377-0.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/157642 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass sich die Fahndung erledigt hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell