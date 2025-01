Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Verletzter Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Nettetal (ots)

Am Samstag, den 25.01.2025, befuhr ein 34jähriger Taxi-Fahrer aus Nettetal gegen 21:35 Uhr mit seinem Pkw den Lötscher Weg in Breyell in Fahrtrichtung Lötsch. Bei der Auffahrt auf ein Firmengelände im Bereich der Hausnummer 104 kam es zu einer Kollision mit einem männlichen Radfahrer, der hierbei leicht verletzt wurde. Der Radfahrer war mit einem roten Herrenrad unterwegs und fuhr noch vor dem Eintreffen der Polizei nach einem kurzen Gespräch mit dem Pkw-Fahrer in Richtung Lötsch davon. Der genaue Unfallhergang und der Radfahrer konnten bislang nicht ermittelt werden. Der Pkw wurde leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (98)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell