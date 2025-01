Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Meldung der Polizei Viersen und der Staatsanwaltschaft Krefeld - Cannabisplantage gefunden, zwei Festnahmen

Tölnisvorst - St. Tönis (ots)

Am Donnerstag wurde bei einer Maßnahme des Zolls in St. Tönis als Zufallsfund eine Cannabisplantage gefunden. Einsatzkräfte der Polizei trafen auf zwei Männer, 33 und 34 Jahre alt, und nahmen diese vorläufig fest. Die Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt und abtransportiert. Die beiden Männer wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Ermittlungsrichter des Amtsgericht Krefeld vorgeführt, der einen Haftbefehl erlassen hat. Diese befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. /hei (96)

