POL-VIE: Viersen-Helenabrunn: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Viersen (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr war ein 21-jähriger Viersener auf der Regentenstraße in Viersen-Rahser unterwegs, als er von plötzlich und unvermittelt von hinten gepackt und zu Boden gerissen wurde. Der Mann, der dies getan hatte, fixierte den 21-Jährigen am Boden, ein zweiter Täter raubte die Geldbörse des Vierseners. Beide Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Freiheitsstraße. Einer der ...

mehr