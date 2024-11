Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Jugendliche beschädigen mehrere Gegenstände

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend zwischen 21.15 Uhr und 22.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Käfertaler Straße. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, informierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten eine zerbrochene Glaslaterne, sowie eine Bank, die mit dem Tag "SOBER" beschriftet wurde, fest. Die Zeugin beschrieb vier Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahren, die dunkle Oberbekleidung trugen. Im Rahmen der Fahndung wurde eine Gruppe Jugendlicher an der Haltestelle "Am Taubenfeld" festgestellt, die gerade eine Anzeigetafel der RNV beschädigten. Die Randalierer wurden zweifelsfrei als Täter identifiziert und müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Da es sich bei den Tätern um Jugendliche handelte wurden sie im Anschluss der Belehrung an ihre Eltern überstellt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

