Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Personensuche nach Verkehrsunfall - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 05.00 Uhr, ein Verkehrsunfall im Bereich der Abfahrt der Mannheimer Jungbuschbrücke, in Höhe Hellingstraße. Hierbei kam ein Pkw BMW, vermutlich alleinbeteiligt, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast samt Verkehrstafel. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich noch vor Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Beschreibung der Person lag nicht vor. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Unfallfahrer nach dem Verkehrsunfall in einer hilflosen Lage befand, erfolgten die durchgeführten Suchmaßnahmen unter Einsatz mehrerer Streifenwagen, eines Suchhundes und eines Polizeihubschraubers. Hierbei konnte keine verletzte Person festgestellt werden. Die Unfallstelle ist zwischenzeitlich geräumt und das total beschädigte Fahrzeug abgeschleppt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter Tel.: 0621/12580 in Verbindung zu setzten.

