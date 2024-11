Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: "Hallo Mama, hier ist meine neue Nummer" - Betrugsversuche im Raum Mannheim, Heidelberg und Sinsheim

Mannheim (ots)

In den letzten Tagen registrierte die Polizei vermehrt Betrugsversuche durch sogenannte SMS-Trickbetrüger im Raum Mannheim, Heidelberg und Sinsheim. Mit der Nachricht "Hallo Mama, hier ist meine neue Nummer. Kannst du mir bitte eine Nachricht als Test in WhatsApp schicken? Ich habe meine alte Nummer gewechselt." Versuchen Kriminelle, an persönliche Daten oder Geld zu gelangen. Glücklicherweise durchschauten bislang alle bekannten Geschädigten die Masche und reagierten nicht auf die Nachrichten. Die Personen informierten stattdessen die Polizei. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Es handelt sich nicht um die tatsächlichen Kinder oder Verwandten, sondern um Trickbetrüger, die sich mit emotionalen Nachrichten das Vertrauen der Empfänger erschleichen wollen.

So schützen Sie sich:

- Prüfen Sie die Echtheit der Nachricht: Kontaktieren Sie die vermeintliche Person unter der Ihnen bekannten alten Nummer oder sprechen Sie persönlich mit ihr, bevor Sie antworten.

- Bleiben Sie skeptisch: Besonders wenn Geld oder sensible Daten gefordert werden, ist Vorsicht geboten.

- Informieren Sie die Polizei: Melden Sie verdächtige Nachrichten Ihrem zuständigen Polizeirevier.

- Verständigen Sie im Betrugsfall umgehend Ihre Bank.

