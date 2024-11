Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hund im Auto löst Polizeieinsatz aus

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, meldete ein besorgter Bürger persönlich dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, dass er einen geparkten PKW festgestellt habe, indem sich ein Dackel befand. Er berichtete, dass der Hund sich zwar noch bewegte, ihm aber aufgrund der herrschenden Temperaturen möglicherweise eine Unterkühlung drohen würde. Vor Ort konnten die Beamten in einem Lokal in der Nähe den Halter des Fahrzeuges ausfindig machen. Gemeinsam sah man nach dem Dackel, der höchst erfreut über die kurzfristige Aufmerksamkeit, mittels entsprechender Mimik um Streicheleinheiten bettelte. Die Beamten kamen diesem Wunsch natürlich gerne nach und setzten, nachdem sichergestellt war, dass es dem kleinen Kerl gut geht, ihre Streife fort.

