Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannte rauben Bargeld und Sparkassenkarte

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr war ein 21-jähriger Viersener auf der Regentenstraße in Viersen-Rahser unterwegs, als er von plötzlich und unvermittelt von hinten gepackt und zu Boden gerissen wurde. Der Mann, der dies getan hatte, fixierte den 21-Jährigen am Boden, ein zweiter Täter raubte die Geldbörse des Vierseners. Beide Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Freiheitsstraße. Einer der Unbekannten war von kräftiger Statur und komplett schwarz gekleidet, der zweite Täter war etwa 1,90 Meter groß und schlank. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (94)

