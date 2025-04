Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.04.2025 wurden zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt, wobei der Verkehr in Fahrtrichtung Kallstadt gemessen wurde. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt acht Verstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 50 km/h, bei erlaubten 30 km/h, unterwegs war.

Im Anschluss an die Kontrolle wurde in Bad Dürkheim der Verkehr in der Seebacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen wurden drei Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 54 km/h gemessen, obwohl auch an dieser Stelle eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell