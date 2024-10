Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruchsversuch in Schulgebäude - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend, 17./18.10.2024, hat ein Unbekannter versucht, in ein Schulgebäude in der Friedrichstraße in Bad Säckingen einzudringen. Die Polizei konnte entsprechende Hebelspuren feststellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Nach jetzigem Sachstand wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934-0.

