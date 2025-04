Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizeibericht Nr. 366 vom 12.04.2025

Kreis Viersen (ots)

250412 Kempen: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Bewohner schliefen im Obergeschoss Am 12.04.2025 ging um 01.58 Uhr ein Notruf eines Bewohners eines Einfamilienhauses auf dem Rahmweg in Kempen ein. Er meldete verdächtige Geräusche innerhalb des Hauses, die seine Ehefrau geweckt hätten und auf Personen im Haus hindeuteten. Daraufhin habe er einen kurzen Blick in den Wohnbereich im Erdgeschoss gewagt und sofort offene Schränke und Türen festgestellt. Die beiden Bewohner zogen sich in das Schlafzimmer in der ersten Etage zurück und alarmierten die Polizei. Es konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Offensichtlich gelangten die Tatverdächtigen durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Hauses und durchsuchten dieses. Es kam zu keinem Zusammentreffen mit den Hausbewohnern, die im Obergeschoss schliefen. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt den Tatort verlassen und wurden auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Hinsichtlich der Beute konnten noch keine vollständigen Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /MT (366)

