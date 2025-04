Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers - leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ist ein Radfahrer bei einem Unfall an der Ecke Höhenhöfe/Vorster Straße in St. Tönis leicht verletzt worden.

Ein 65-jähriger Tönisvorster war mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Vorster Straße unterwegs. Dieser Weg ist für Radfahrende in beide Fahrtrichtungen nutzbar. Er war unterwegs in Richtung Südring. Ein 60-Jähriger, ebenfalls aus Tönisvorst, kam mit seinem Pkw von der Straße Höhenhöfe aus zur Vorster Straße und wollte an der T-Kreuzung nach rechts abbiegen.

Er gab an, den von rechts kommenden Radfahrer nicht wahrgenommen zu haben. Er nahm dem 65-Jährigen die Vorfahrt und fuhr in an. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Einmündungen an denen Radwege kreuzen, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Es gibt sie vielfach auch an Ein- und Ausfahrten von Supermarkt-Parkplätzen. Wenn Sie mit dem Auto an eine solche Kreuzung kommen, schauen Sie sehr gründlich in beide Richtungen. Machen Sie sich bewusst, dass ein Fahrrad auch aus der für Sie "falschen" Richtung, nämlich von rechts, kommen kann. /hei (365)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell