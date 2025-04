POL-VIE: Entwichener Straftäter wieder zurück in der LVR-Klinik

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Am Mittwoch, 09. April, kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Insgesamt fünf unbekannte Männer stahlen Kühltaschen samt Inhalt aus dem Geschäft in der Johannesstraße in Hinsbeck. Anschließend teilten sich die unbekannten Täter fußläufig in unterschiedliche Richtungen, St.-Antonius-Straße und Johannesstraße. Alle Männer waren dunkelhäutig, ca. 170-180 cm ...

mehr