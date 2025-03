Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Kellerbrand in Tönisvorst - Einfamilienhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst-Vorst, Lisztstraße 09.03.202 Zu einem Kellerbrand wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst alarmiert. Trotz schnell eingeleiteter Brandbekämpfung ist das Haus unbewohnbar. Es gibt keine Verletzten.

Am Sonntag den 09.03.2025 wurden um 13.48 Uhr die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu einem Kellerbrand in der Lisztstraße im Ortsteil Vorst gerufen. Während sich die Einsatzkräfte der Löschzüge aus Vorst und St. Tönis noch auf der Anfahrt befanden, konnten sich die beiden Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Beide wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst des Kreises Viersen untersucht, ein anschließender Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Unmittelbar nach dem Eintreffen begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen nacheinander in den Keller vor. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht und Maßnahmen zur Entfernung des giftigen Brandrauchs wurden eingeleitet. Durch die große Hitze im Keller platzte eine Wasserrohrleitung, aus diesem Grund sperrte der Notdienst der NEW die Wasserversorgung des betroffenen Hauses ab. Anschließend konnte der Keller auf versteckte Brandnester kontrolliert werden. Zur Schadenursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand und den Rauch wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es gegenwärtig nicht bewohnbar ist. Um 16.05 Uhr war der Einsatz für die 78 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell