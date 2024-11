POL-VIE: Niederkrüchten: Traktorhänger kippt um - Straße über Stunden blockiert

Niederkrüchten (ots) - Am Dienstag, 05.11.2024, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster auf der Montessoristraße auf. Die Täter gelangten so in die Wohnung, durchsuchten diese, und flüchteten unerkannt mit einem Tresor und Schmuck. Hinweise bitte an die 02162/377-0. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Leitstelle Udo Breuer Telefon: 02162/377-1191 während ...

