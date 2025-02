Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Generalhauptversammlung der Feuerwehr Tönisvorst: 353 Einsätze im vergangenen Jahr

Am 31. Januar 2025 fand die Generalhauptversammlung der Feuerwehr Tönisvorst im Beisein zahlreicher Gäste und Mitglieder statt. Der Leiter der Feuerwehr, Jens Griese, eröffnete die Veranstaltung und begrüßte insbesondere den Bürgermeister Uwe Leuchtenberg, Fachbereichsleiter Sinan Aydin, Kreisbrandmeister Simon Fritsch sowie Vertreter der politischen Fraktionen. Zu Beginn der Versammlung wurde den verstorbenen Mitgliedern der Feuerwehr Tönisvorst in einer Gedenkminute respektvoll gedacht. Im Anschluss stellte der Leiter der Feuerwehr die beeindruckenden Zahlen des vergangenen Jahres vor. 2024 leisteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Tönisvorst insgesamt 8.000 Mannstunden und absolvierte 353 Einsätze. Statistisch gesehen bedeutet dies, dass die Feuerwehr Tönisvorst fast täglich einen Einsatz abgearbeitet hat. Die Einsätze gliedern sich in 143 Brandeinsätze sowie 210 Einsätze zur technischen Hilfeleistung. Um diese Einsatzzahlen bewältigen zu können ist eine engagierte und schlagkräftige Truppe von 107 Mitgliedern erforderlich. Einmal wöchentlich, jeweils montags, findet der Dienst in beiden Löschzügen statt, um die Einsatzbereitschaft zu stärken. Der Nachwuchs der aktiven Einsatzkräfte wird mit 27 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr sichergestellt. Auch ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr Tönisvorst sind die 28 Mitglieder des Musikzuges, die weit über Stadtgrenzen hinaus bekannt sind sowie die 38 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen beider Löschzüge. Das Jahr 2024 stand auch im Zeichen intensiver Fort- und Weiterbildung. Insgesamt nahmen die Mitglieder der Feuerwehr an 9 Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster und Düren teil sowie 96 Lehrgänge auf Kreisebene und 13 auf Stadtebene durchgeführt wurden. Weitere 5 Seminare fanden im Rahmen der FAN-Ausbildung statt. Die Taktikschulung zur neuen Drehleiter trugen zur weiteren Professionalisierung der 9 Teilnehmer bei. Auch im Bereich der Ausstattung wurde 2024 viel investiert. Unter anderem wurde ein neuer Kommandowagen sowie neue Einsatzbekleidung und ein Atemluftkompressor beschafft. Zudem konnte die Technik durch eine neue Tragkraftspritze TS 8/8 erweitert werden, während zahlreiche kleinere Beschaffungen die Effizienz und Sicherheit der Feuerwehr weiter steigerten. Die Feuerwehr Tönisvorst blickt optimistisch auf das Jahr 2025. Geplant sind unter anderem verschiedene Führungslehrgänge am Institut der Feuerwehr sowie die Planung bzw. Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge. Zudem sollen moderne technische Geräte zur weiteren Verbesserung der Einsatzfähigkeit beitragen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war der Wechsel in der Führung der Jugendfeuerwehr. Nach 2,5 Jahren gab Tim Rouse das Amt des Stadtjugendfeuerwehrwartes an Timm Tüffers weiter. Der neue Jugendfeuerwehrwart wird die engagierte Nachwuchsarbeit weiterführen und die jungen Mitglieder auf ihrem Weg zu einer aktiven Feuerwehrkarriere begleiten. Kreisbrandmeister Simon Fritsch und Fachbereichsleiter Sinan Aydin richteten in ihren Grußworten lobende Worte an die Feuerwehr Tönisvorst und dankten den Ehrenamtlichen für ihr unermüdliches Engagement. Besonders betonten sie die Wichtigkeit einer gut ausgebildeten und hervorragend ausgestatteten Feuerwehr für die Sicherheit der Bevölkerung. Zum Abschluss der Versammlung dankte Bürgermeister Uwe Leuchtenberg allen Anwesenden für ihren Einsatz und ihre hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr. Er würdigte die Feuerwehr Tönisvorst als unverzichtbaren Bestandteil der Stadt und betonte die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der Feuerwehr, die auch 2025 fortgesetzt werde. Mit einem klaren Ausblick auf ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit, der kontinuierlichen Weiterentwicklung und des unermüdlichen Einsatzes endete die Generalhauptversammlung der Feuerwehr Tönisvorst 2025.

