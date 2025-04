Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in Gewerbebetrieb | Anbau brannte in voller Ausdehnung | Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Neuss (ots)

Am Samstag, den 5. April 2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 11:50 Uhr unter dem Stichwort "Feuer Bauernhof" in den Ortsteil Bettikum alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem gewerblich genutzten Anbau auf einem Bauernhof an der Villestraße.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein etwa 10 mal 20 Meter großer Anbau eines Gewerbebetriebs in Vollbrand. Sofort wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Insgesamt kamen vier Löschrohre gleichzeitig zum Einsatz, um eine Brandausbreitung auf benachbarte Gebäudeteile zu verhindern. Eine Personengefährdung lag nicht vor, da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand im betroffenen Bereich aufhielt. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, eine Ausbreitung konnte verhindert werden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Einsatzstelle durch die Löschzüge Rosellen und Hoisten übernommen, während erste Einheiten aus dem Einsatz herausgelöst werden konnten.

Die Feuerwehr Neuss war mit insgesamt 42 Einsatzkräften und zahlreichen Fahrzeugen - darunter zwei Drehleitern - etwa drei Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell