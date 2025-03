Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in einer Produktionsanlage | Automatische Löschanlage verhindert Brandausbreitung

Neuss (ots)

Am heutigen Dienstag, den 18. März 2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 13:16 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Neusser Hafengebiet alarmiert. Noch auf der Anfahrt bestätigte ein Werkangehöriger die automatische Feuermeldung telefonisch. In einer Maschine im 4. Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Hansastraße hatte die automatische Löschanlage das Feuer bereits eingedämmt, jedoch nicht vollständig gelöscht. Mehrere Pulverlöscher waren zusätzlich bereits erfolglos eingesetzt worden. Ein Team unter Atemschutz nahm daher umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf. Erste Erfolge waren schnell sichtbar, allerdings mussten Teile der Maschine demontiert werden, um an die letzten Glutnester zu gelangen.

Parallel dazu wurde die Fassade des Gebäudes mittels einer Drohne kontrolliert, um eine mögliche Brandausbreitung nach außen auszuschließen. Nach etwa zwei Stunden war der Brand endgültig gelöscht und die Einsatzstelle konnte an den Betreiber übergeben werden. Verletzt wurde niemand.

Während des Einsatzes kam es zu mehreren Paralleleinsätzen. Die Feuerwehr wurde zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst auf der Furth sowie zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Fleher Brücke alarmiert. Ein weiterer Löschzug stellte auf der Hauptwache den Brandschutz für das Stadtgebiete sicher. Insgesamt im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte, aufgeteilt auf fünf Löschzüge.

