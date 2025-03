Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 14.03.2025 bis zum 16.03.2025

Hildesheim (ots)

Trunkenheitsfahrt in 31036 Eime / OT Deilmissen

(hem)In der Nacht vom 13.03.2025 auf den 14.03.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Elze einen Autofahrer in der Dorfstraße in 31036 Eime, Ortsteil Deilmissen. Zuvor war durch besorgte Verkehrsteilnehmer eine auffällige Fahrweise des zu kontrollierenden Pkw gemeldet worden. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem 80-jährigen Salzgitteraner eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, der 0,72 Promille ergab, bestätigte den Verdacht vor Ort. Zudem konnten bei dem 80-Jährigen weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die die Fahrtauglichkeit deutlich beeinträchtigten. Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Salzgitteraner in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde der Führerschein des 80-Jährigen sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren gemäß § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) eingeleitet. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Diebstahl eines Mountainbikes in 31008 Elze - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 14.03.2025, kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 11:50 Uhr bei der Schule CJD Elze in der Dr.-Martin-Freytag-Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Mountainbike eines 14-jährigen Elzers. Das Mountainbike war an einem überdachten Fahrradständer am CJD Elze abgestellt und mit einem Fahrradschloss angeschlossen worden. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein graues Mountainbike des Herstellers Rock Machine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Führen eines E-Scooters unter Einfluss in 31008 Elze

In den späten Abendstunden des gestrigen Samstags (15.03.2025) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Elze einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Elze in der Königsberger Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte eine Beeinflussung durch THC festgestellt werden. Zum Nachweis des THC-Gehalts im Blut wurde der 22-Jährige für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den Elzer erwartet nun eine Geldbuße.

Geschwindigkeitsmessung im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten auch an diesem Wochenende Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 am Ortseingang Wülfingen durch. Dort wurde der schnellste Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeit von 103 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h. Der Verkehrsteilnehmer muss nun mit einem Bußgeld von 150 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

