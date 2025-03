Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Fahrrädern

Hildesheim (ots)

Harsum - Bahnhof (jan) - Am Samstag, den 15.03.2025, gegen 16:45 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie zwei junge männliche Personen Fahrräder im Fahrradunterstand am Bahnhof Harsum beschädigten. Die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariates Sarstedt konnten die beiden Personen in der Nähe des Tatortes antreffen. Durch den Jugendlichen und den Heranwachsenden wurden mehrere Fahrräder auf beiden Seiten des Bahnhofes durch Zerstechen der Reifen beschädigt.

Die Polizei Sarstedt bittet darum, dass Geschädigte, deren Fahrräder an genannter Örtlichkeit abgestellt waren und ähnliche Beschädigungen aufweisen, sich unter der Rufnummer 05066/985-0 melden. Auch Zeugen, die weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten Kontakt zu der Polizei in Sarstedt aufzunehmen.

