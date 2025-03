POL-HI: Verkehrskontrolle bringt mehrere Straftaten zu Tage

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (koe) - Am Freitag, den 14.03.2025, gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der L490 zwischen Bad Salzdetfurth und Östrum ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die L490 in Richtung Östrum. Trotz herannahenden Gegenverkehrs setzte er zu einem Überholmanöver an. Der entgegenkommende Verkehr konnte einen ...

mehr