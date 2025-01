POL-BO: Unbekannter raubt Herner (64) das Handy - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Balkonbrandes in Witten-Mitte. Dort stand in der Silvesternacht, 31. Dezember, aufgrund von Signalmunition ein Balkon in Flammen. An der Bahnhofstraße 48 nahm eine 59-jährige Anwohnerin gegen 21.15 Uhr einen lauten Knall wahr und stellte wenig später fest, dass ihr Balkon brannte. Gemeinsam mit ihrem Sohn (25, aus ...

