Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) BAB A8, km154, Wiesensteig - Reifenpanne führt zu Blutentnahme

Betrunkene 32-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren.

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen meldet ein Verkehrsteilnehmer um 06.00 Uhr einen Pannen-Pkw in Fahrtrichtung München auf dem Standstreifen. Die eintreffenden Beamten stellen nach Eintreffen beim gemeldeten Pkw bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt die Vermutung der Beamten. Die 32-Jährige war nicht mehr fahrtüchtig. Die Fahrzeuglenkerin kam kurz zuvor links von der Fahrbahn ab und beschädigte sich ihren linken vorderen Reifen, weshalb sie nicht mehr weiterfahren konnte. Am beschädigten Reifen konnten durch die Polizei Gras- und Erdspuren festgestellt werden. Bei der Fahrzeuglenkerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Fahrerin wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

++++++++++++++++2094154

Polizeipräsidium Ulm Polizeiführer vom Dienst/Deckw Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell