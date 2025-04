Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ladendiebstahl - Fünf Männer flüchtig

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Mittwoch, 09. April, kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Insgesamt fünf unbekannte Männer stahlen Kühltaschen samt Inhalt aus dem Geschäft in der Johannesstraße in Hinsbeck. Anschließend teilten sich die unbekannten Täter fußläufig in unterschiedliche Richtungen, St.-Antonius-Straße und Johannesstraße. Alle Männer waren dunkelhäutig, ca. 170-180 cm groß, hatten schmale Staturen und waren alle schwarz gekleidet, mit Ausnahme von einem, der eine beige Jacke trug. Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0./jk (360)

