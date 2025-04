POL-VIE: Viersen-Hamm: Einbruch in den Hinterhof eines Baumarktes

Tönisvorst-Vorst: (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 08. April, gegen 02:50 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Alter Weg in Vorst eingebrochen. Die Eigentümerin wachte zu diesem Zeitpunkt auf, weil sie von Taschenlampen geblendet wurde. Sie bemerkte zwei Personen, die anschließend aus dem Haus flüchteten. Die Diebe stahlen ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Haben Sie im genannten Zeitraum ...

