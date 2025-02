Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Küchenbrand in Firmengebäude

Scheuerfeld (ots)

Am 14.02.2025 gegen 16:58 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Montabaur ein Zimmerbrand in der Industriestraße in Scheuerfeld in einem dortigen Firmengebäude gemeldet. Neben der Polizei Betzdorf waren die Feuerwehren Scheuerfeld, Wallmenroth und Betzdorf sowie der Rettungsdienst mit starken Kräften vor Ort. Es konnte schnell eruiert werden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Laut Angaben der Feuerwehr brannte es im Bereich der Küche im ersten Obergeschoss des Firmengebäudes. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand entstand erheblicher Gebäudeschaden. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

