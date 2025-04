POL-VIE: Brennende Hecke - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich (ots) - Am Montag gegen 10.20 Uhr war eine 53-jährige Autofahrerin aus Willich auf der Bahnstraße in Willich unterwegs. Sie stellte ihren Wagen am rechten Straßenrand ab. Als sie ausstieg und die Tür öffnete, achtete sie nicht auf einen 59-jährigen Radfahrer, der von hinten an dem Pkw vorbeifuhr. Der Radfahrer stieß gegen die Tür und stürzte auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt. Um Unfälle ...

