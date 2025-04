Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Die Kriminalprävention informiert: Trickdiebe und Betrüger an ihrer Haustür

Kreis Viersen (ots)

Angebliche Handwerker, Wasserwerker, Telefonleitungsprüfer, Glasfaser-Mitarbeitende, Installateure. Die Ideen der Betrüger sind vielfältig. Manchmal kommen sie zu zweit. Während einer das Opfer in ein Gespräch verwickelt und somit ablenkt, kann die oder der Zweite durch die Zimmer gehen und an den typischen "Verstecken" nach Wertgegenständen suchen. Oft merken die Opfer erst später, dass Bargeld oder der Familienschmuck nicht mehr an ihrem Platz sind. "Häufig sind es Seniorinnen und Senioren, die von den Täterinnen und Täter regelrecht überrumpelt werden. Sie nutzen die Gutgläubigkeit und Unsicherheit ihrer Opfer aus und setzen sie mit Fragen und Aufträgen unter Druck. Dann müssen die Opfer zum Beispiel in allen Räumen die Wasserhähne aufdrehen oder schauen, ob das Wasser in der Badewanne auch wirklich abfließt.", sagt Britta Färvers von der Viersener Kriminalprävention.

Aber nicht nur Trickbetrüger gehen so vor. Auch unseriöse Vertreter von Firmen, die handwerkliche Arbeiten rund ums Haus anbieten, nutzen Unsicherheit und Unwissenheit von Menschen aus, um schnell einen Abschluss bei einem Haustürgeschäft zu machen. Für das Kleingedruckte ist da keine Zeit. Und schon legen Handwerker los und reparieren das angeblich marode Dach oder reinigen die Einfahrt. Und was als einmaliges Schnäppchen angepriesen wurde, wird möglicherweise schnell zu einem finanziellen Fiasko. "Es ist schwer, die richtigen Tipps für jede Situation zu geben!", so Britta Färvers. Die erfahrene Kriminalhauptkommissarin hat in ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Kriminalprävention unzählige Menschen auch zu diesen Themen beraten. "Es ist bestimmt nicht einfach, denn Vertreter oder Betrüger kennen ihr Handwerk. Aber man darf sich nicht unter Druck setzten lassen. Wenn Menschen alleine wohnen und es klingelt ein Handwerker, der nicht bestellt wurde, macht man am besten die Tür wieder zu und holt sich bei den Nachbarn Unterstützung. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, rufen Sie uns an. Lassen Sie sich niemals durch ein höfliches Auftreten irritieren, sondern seien Sie grundsätzlich immer misstrauisch und lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus!" Über diese und andere Themen informiert unser Team der Kriminalprävention auf Wochenmärkten im Kreis Viersen. Das nächste Mal am 06. Mai von 10 bis 12 Uhr auf dem Buttermarkt in Kempen. Weitere Termine: 08. Mai: St. Tönis - Hochstraße, 14. Mai: Viersen - Sparkassenvorplatz Hauptstraße, 15. Mai: Willich Markt. Immer in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Viele weitere Beiträge zur Kriminalprävention lesen Sie online bei: www.polizei-beratung.de /wg (352)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell