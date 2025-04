POL-VIE: Mann überfällt Frau und klaut ihr Auto

Nettetal-Leuth (ots) - Am Sonntagnachmittag und frühen Abend hat es an zwei Stellen im und am Wald in Leuth gebrannt. Den ersten Brand meldete eine Zeugin gegen 17.55 Uhr. Am Waldrand am Deller Weg in unmittelbarer Nähe zum Zollamt Schwanenhaus brannten wenige Quadratmeter Sträucher. Um kurz nach 20 Uhr dann wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Waldstück an der Heerstraße gerufen. Dort brannten etwa 70 Quadratmeter ...

