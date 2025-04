Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Brände im und am Wald - wer hat etwas beobachtet?

Nettetal-Leuth (ots)

Am Sonntagnachmittag und frühen Abend hat es an zwei Stellen im und am Wald in Leuth gebrannt. Den ersten Brand meldete eine Zeugin gegen 17.55 Uhr. Am Waldrand am Deller Weg in unmittelbarer Nähe zum Zollamt Schwanenhaus brannten wenige Quadratmeter Sträucher. Um kurz nach 20 Uhr dann wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Waldstück an der Heerstraße gerufen. Dort brannten etwa 70 Quadratmeter Fläche, auch Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. In beiden Fällen ist nicht ausgeschlossen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat an einem der Orte oder im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (347)

