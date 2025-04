POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Fünf Verletzte bei Unfall

Kempen (ots) - Am Freitag kam es zu dem Unfall am Kreisverkehr Birkenallee / An Peschbenden. Gegen 09.50 Uhr fuhr auf der Birkenallee aus Richtung Eichendorffstraße eine 70-jährige Kempenerin mit ihrem Auto. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt einer 71-jährigen Grefratherin, die auf ihrem Fahrrad auf der Straße 'An Peschbenden' ...

mehr