Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Nach Unfallflucht - Polizei sucht mit Hubschrauber nach Beteiligtem

Willich (ots)

Fluchtartig verlassen hatte der Fahrer eines Pkw sein Gefährt, nachdem er in Willich am erst kürzlich fertiggestellten Kreisverkehr an der Aachener Straße gegen 03.00 Uhr einen Unfall verursacht hatte. Das erste Streifenteam vor Ort stellte fest, dass der Fahrer verletzt sein musste. Und so konzentrierten sich die polizeilichen Maßnahmen zunächst auf die Suche nach dem Fahrer. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. In der Nähe des Unfallortes fanden Einsatzkräfte tatsächlich den schwer verletzten Fahrer. Dabei handelt es sich um einem 48 Jahre alten Mann aus Krefeld. Schnell war klar, weshalb der Mann das Weite gesucht hat: Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, möglicherweise auch von Drogen und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Pkw mit litauischem Kennzeichen stellten die Einsatzkräfte sicher. Ob der Krefelder den Wagen berechtigter Weise nutzte, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /wg (344)

