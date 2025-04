POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Wohnungseinbrecher schlagen Kellerscheibe ein

Kempen (ots) - Am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der Einsteinstraße in Kempen zu einem Brand in einem Reihenhaus, der im Keller des Hauses seinen Brandausgangspunkt hatte. Durch den Brand wurde der 85-jährige Bewohner schwer und seine 82-jährige Ehefrau leicht verletzt. Beide wurde in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ob möglicherweise ein technischer Defekt zum Brand geführt haben könnte, ermittelt ...

mehr