Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fußgänger bei Unfall schwer verletzt (09.12.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Klostergasse am Montagmorgen schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Toyotafahrer war auf der Klostergasse in Richtung Luisenplatz unterwegs, als ein 52 Jahre alter Fußgänger die Straße kurz hinter dem Fußgängerüberweg in Richtung Scheffelstraße überquerte. Das Auto erfasste den Mann, wobei dieser schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Toyota entstand durch die Kollision Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell