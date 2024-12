Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrüger erbeuten hochwertige Bekleidung im Wert von insgesamt über 50.000 Euro (04.12.2024)

Singen (ots)

Berits vergangenen Mittwoch haben Betrüger in zwei Geschäften in der Scheffelstraße und "Im Gambrinus" hochwertige Bekleidung im Wert von insgesamt rund 50.000 Euro erbeutet. In einem Modehaus suchte sich die vier unbekannten Männer in Verkaufsgesprächen mit den Mitarbeitenden zunächst Ware im Wert von etwa 44.000 Euro aus. An der Kasse täuschten sie anschließend vor, mit Apple Pay zahlen zu wollen, was jedoch nicht funktionierte. Daraufhin ließen sie sich das Kartenlesegerät geben, gaben manuell eine - zuvor mutmaßlich rechtswidrig erlangte - Kreditkartennummer ein und verließen das Geschäft anschließend mit der angeblich bezahlten Ware. Erst später fiel den Mitarbeitern des Geschäfts auf, dass etwas nicht stimmte. Mit gleichem Vorgehen verschafften sich die vier unbekannten Männer zuvor bereits in einem Sportgeschäft Kleidung im Wert von rund 10.000 Euro.

Zu den Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß, athletische Statur, dunkle Hautfarbe, unreine Gesichtshaut, ganz kurze gedrehte Haare, leichter Bartansatz am Kinn, dunkle Kleidung.

Person 2: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schmächtig, Brille mit goldenem Gestell ohne Glasfassung, Beige Jacke, schwarzes T-Shirt, blaue Jeans.

Person 3: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, dunkle Hautfarbe, schlank, kurze schwarze krausige Haare, beige Winterjacke, blaue Jeans.

Person 4: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, dunkle Hautfarbe, kräftige Statur, rundes Gesicht, weiß-schwarz karierte Cap, schwarzer Mantel.

Zeugen, denen die vier Männer aufgefallen sind, oder die Hinweise auf ihre Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell