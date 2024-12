Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: In der Schweiz entwendete Elektrofahrräder aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 05.12.2024, gegen 07:30 Uhr, sind in der Öflinger Straße in Wehr zwei in der Schweiz entwendete Pedelecs aufgefunden worden. Die Polizei erhielt eine Mitteilung von der Schweizer Polizei, dass der Standort von zwei in der Schweiz entwendeten Rädern geortet wurde. Tatsächlich konnten die Räder an einem Fahrradständer verschlossen festgestellt werden. Ein 31jähriger Mann machte sich als Schlüsselträger des einen Fahrrades bemerkbar. Die Umstände, wie der 31Jährige in den Besitz des Elektrorades gelangte, sind Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

