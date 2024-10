Polizei Dortmund

POL-DO: Hoher Strafverfolgungs- und Kontrolldruck in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0961

Bei Kontrollen im Umfeld des Drogenkonsumsraums in der Dortmunder Innenstadt überprüfte die Polizei am Mittwoch (23.10.2024) mehrere Personen, die u.a. auf der Martinstraße mit Rauschgift handelten. Die Polizei beobachtete die Übergaben von Geld und Drogen, darunter Kokain und Heroin, und stellte das Rauschgift und Bargeld sicher.

Als eine Gruppe die Bereitschaftspolizei erblickte, ergriffen neun Personen die Flucht. Ein Mann ließ dabei Rauschgift fallen, um damit bei einer Kontrolle nicht entdeckt zu werden. Vergeblich. Polizisten konnten das Rauschgift dem Tatverdächtigen zuordnen. Bei der Überprüfung stellte die Polizei typisches Aufbruchswerkzeug sicher. Gegen einen Mann aus der Gruppe lag ein Haftbefehl vor.

Bei einer Kontrolle auf dem Schwanenwall nahm die Polizei zwei Tatverdächtigen einen unterschlagenen Fahrzeugschlüssel und Rauschgift ab. In der Nordstadt nahmen Einsatzkräfte einem weiteren und der Polizei bereits bekannten Tatverdächtigen mehr als 200 Euro ab - das Geld stammte aus dem Verkauf von Drogen.

Die Polizei überprüfte in diesem Einsatz am Mittwoch 32 Männer und Frauen sowie drei Fahrzeuge. Weitere Zahlen: 14 Platzverweise, eine Festnahme (Haftbefehl), neun Strafanzeigen, 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 6 Sicherstellungen. Die Polizei übt einen hohen Kontroll- und Strafverfolgungsdruck gegen den Rauschgifthandel und gegen die Straßenkriminalität in der Innenstadt aus.

Die Polizei ist dabei sichtbar durch starke Präsenz und auch verdeckt im Einsatz.

