POL-PPRP: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 26.10.2024, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen zunächst zu mündlichen Streitigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei schlug eine Person der anderen ins Gesicht, während drei weitere Personen an der Kleidung der geschlagenen Person zogen und sie beleidigten. Die Personen wurden als ca. 25 Jahre, ca. 1,80 cm groß, sehr dünn, dunkle Haare, 3-Tage Bart, dunkel gekleidet ...

mehr