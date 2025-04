POL-VIE: Sicherheit und Prävention an Schulen: Erfolgreiche Informationsveranstaltung im Kreis Viersen

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 03. April, gegen 2:15 Uhr, brannte es im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Caudebec-Ring. Die Klingelanlage des Hauses war in Brand geraten. Da das Feuer schnell entdeckt wurde, konnte die Feuerwehr den Brand löschen, bevor Personen zu Schaden kamen oder das Haus beschädigt wurde. Da die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ...

